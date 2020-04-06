ترامب يتحدث مع صناع الدواء والتكنولوجيا الحيوية حول علاجات كورونا

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث، اليوم الاثنين، مع رؤساء شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية لمناقشة التطورات في العلاجات لمحاربة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وحسب "رويترز" كتبت غريشام على تويتر: "استضاف ترامب مكالمة هاتفية مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية لمناقشة التطورات في العلاجات لمحاربة فيروس كورونا ". "نحن نعمل بجد لإزالة الحواجز، وقطع الروتين، وتشجيع التعاون عبر الصناعات الخاصة والحكومة".

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين 330891 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8910.

President @realDonaldTrump just hosted a call w/ CEOs of pharmaceutical & bio-tech companies to discuss developments in therapeutics to fight the #Coronavirus. We are working hard to tear down barriers, cut red tape, & encourage cooperation across private industries & government. — Stephanie Grisham (@PressSec) April 6, 2020

وخلال مطلع الأسبوع حدثت المراكز إحصاءها إلى 304826 حالة إصابة و7616 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد لكن هذه الأرقام مبدئية ولم تؤكدها الولايات على حدة.

وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأحد.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.