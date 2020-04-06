إسرائيل تستعد لإغلاق شامل لمواجهة فيروس كورونا

تستعد إسرائيل لإغلاق شامل خلال الفترة التي تسبق عطلة عيد الفصح، مع توقعات بموافقة مجلس الوزراء على الإجراء.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيبدأ الاغلاق من الرابعة بعد ظهر الثلاثاء، على أن يظل ساريا حتى صباح الجمعة.

وقد يتم أيضا الإعلان عن حظر التجول عشية عيد الفصح، مما يحظر الحركة خارج المنازل تماما مساء الأربعاء.

وتم إلغاء الاجتماع الوزاري المقرر عقده بعد ظهر يوم الاثنين، والذي كان من المقرر خلاله الموافقة على إجراءات لإغلاق ثماني مدن، قبل وقت قصير من بدء الاجتماع، على أن يجتمع الوزراء مساء اليوم الاثنين.

وسيمنع الإغلاق معظم الإسرائيليين من مغادرة الحدود البلدية لمدنهم، على الرغم من أنه سيسمح لهم بشراء الأغراض الأساسية داخل حدود مدنهم أو مناطقهم داخل المدن.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 53 شخصا على الأقل في إسرائيل حتى بعد ظهر يوم الاثنين، مع تأكيد اصابة أكثر من 8400 شخص بالفيروس.