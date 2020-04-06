وزير الخارجية البريطاني يقول إن جونسون في أيد أمينة

وأكد راب للصحفيين "أن عمل الحكومة سيستمر"، بحسب رويترز.

وشدد على أن "الحكومة البريطانية ستواصل تنفيذ خطط جونسون للتغلب على تفشي الفيروس التاجي بينما يتلقى هو العلاج في العناية المركزة".

وقال راب: "رئيس الوزراء في أيد أمينة... وسوف يستمر تركيز الحكومة على أن جميع الخطط قادرة على هزيمة فيروس كورونا"

دخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إنه في حالة معنوية جيدة وما زال في موقع المسؤولية.

ونُقل مساء اليوم الاثنين، إلى العناية المركزة بعد يوم من دخوله المستشفى، حسبما أفاد بيان للحكومة.

وقالت الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، نُقل إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد عليه، وتم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال متحدث باسم مكتبه "خلال فترة ما بعد الظهر، تدهورت حالة رئيس الوزراء، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة".

كما جاء في البيان: "منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس. خلال فترة بعد ظهر اليوم، ساءت حالته، وبناءً على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى".

وتابع: "يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم".