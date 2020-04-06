مؤلفة "هاري بوتر" تعلن تعافيها مما يحتمل إنها إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الكاتبة البريطانية جيه. كيه. رولينغ مؤلفة روايات "هاري بوتر" اليوم الاثنين، تعافيها مما اشتبهت في أنه مرض كوفيد-19 وذلك بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينغ على حسابها بتطبيق تويتر: "على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)". كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض لديها والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.

Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique that’s recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

​وقالت رولينغ إنها "تعافيت تماما وأريد أن أشارك أسلوبا أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئا، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيرا، مثلما حدث معي"، بحسب رويترز.

وتحظى رولينغ (54 عاما) صاحبة سلسلة كتب "هاري بوتر" والأفلام التي حملت الاسم ذاته بإعجاب الملايين في أنحاء العالم، وهي أحدث من أعلن من المشاهير تعافيه من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وحصد حياة أكثر من 70 ألف شخص عالميا.

وتشمل القائمة الآخذة في التزايد الممثلين توم هانكس وإدريس إلبا ومغنية البوب الأمريكية بينك وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.