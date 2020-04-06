"الصحة العالمية" العالمية تدعم مبادرة "معا في المنزل" يوم 18 أبريل

علق مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على مبادرة عالم واحد في المنزل، لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نشكر كل الفنانين الذين يدعمون تلك المبادرة لعالم واحد في المنزل"، مشيرا إلى أن المبادرة، التي ستقام يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، سيكون للموسيقى دور مؤثر فيها.

I thank all the artists who are supporting the “One World: #TogetherAtHome” concert on Saturday 18 April. Let's get united through music & art.

I am grateful to all the creatives bringing us together to find light in this dark moment of #COVID19.https://t.co/3gfxWeOYxS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2020

​

وأضاف: "المبادرة التي تم إطلاقها لجعل العالم كله يدا واحدة، تمثل شعاع ضوء في الوقت الذي يخيم على العالم فيه ظلمات أزمة كورونا".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و340 ألف مصاب، بينهم أكثر من 74 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 277 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 363 ألف مصاب ونحو 11 ألف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 136 ألف مصاب وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 132 ألف إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.