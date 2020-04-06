ترامب يعلق على نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للعناية المركزة

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، على نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى العناية المركزة، إثر تفاقم حالته الصحية بعد إصابته بمرض (كوفيد_19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، "نشعر بحزن شديد إثر نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة بعد تدهور صحت،ه بسبب فيروس كورونا ونحن على تواصل مستمر مع فريقه الطبي".

وقالت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، إن رئيس الوزراء البريطاني، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19"، وأضافت: "تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه".

وتدهورت حالة جونسون الصحية، ظهر اليوم، وبناء على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى. وطلب من وزير الخارجية، أن ينوب عنه عند الضرورة".

كما جاء في البيان: "منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس"، مضيفا: "يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم".

دخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، مشيرة إلى أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح السادس من أبريل/ نيسان، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة".

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

بينما في دول مثل: الولايات المتحدة (362 ألف إصابة، 10722 وفاة)، إيطاليا (132 ألف إصابة، 16523 وفاة)، وإسبانيا (136 ألف إصابة، 13193 وفاة)، يتم يوميا تسجيل عدة آلاف مصاب ومئات الوفيات، إلى جانب مئات الآلاف في نحو 208 دولة أخرى، إذ تعدت الإصابات حاجز الـمليون و337 ألف إصابة، تم شفاء 277 ألف شخص من المرض، واقتربت الوفيات من 75 ألف وفاة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.



كما عطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. وأيضا أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض وفرضت أغلب الدول في الشرق الأوسط حظر تجول جزئي، خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.