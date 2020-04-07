تصادم سفينة تابعة للبحرية الفنزويلية مع سفينة سياحية... فيديو

نشر على الانترنت مقطع فيديو، تم التقاطه من متن سفينة دورية تابعة للبحرية الفنزويلية "نايغاتا" يظهر لحظة تصادمها مع سفينة ركاب RCGS Resolute عليها علم البرتغال في منطقة البحر الكاريبي.

وخدشت السفينة السياحية التي كان على متنها سياح أغنياء متوجهون إلى القارة القطبية الجنوبية، أما سفينة "نايغاتا" فقد غرقت.

Video released by the Venezuelan Navy shows them shooting at the RCGS Resolute cruise ship then it shows the Resolute impacting the side of the GC-23 Naiguata and it shows severe damage to the Naiguata #Venezuela pic.twitter.com/ciI15v6SDt — CNW (@ConflictsW) April 4, 2020

يذكر أن الحادث وقع ليلة 30 مارس/ آذار على بعد 13 ميلاً من جزيرة إيسلا لا تورتوجا على حدود المياه الإقليمية لفنزويلا. اقتربت سفينة الدورية من السفينة السياحية، واتهمتها بانتهاك الحدود وأمرت بالذهاب إلى ميناء بويرتو مورينو. بعد ذلك، أطلقت سفينة الدورية عدة طلقات وبدأت تصدم السفينة السياحية، محاولة إجبارها على الذهاب نحو الشاطئ.

Venezuelan Navy attempts midnight boarding of five-star Antartic cruise ship RCGS Resolute. Resolute rams BVL Naiguatá capsizing and sinking warship. All crew accounted for. Resolute safely in Curacao port with minor damage to strengthened hull. https://t.co/2ObpkjxKOv — Venezuela BTH (@VenezuelaBTH) April 1, 2020

وتظهر في الفيديو المياه على سطح سفينة الدورية، لكن القارب الصغير لا يزال يصدم السفينة الأكبر منه بمرتين.

ووفقا لبيان صادر عن مالك سفينة RCGS Resolute، بقيت السفينة في مكان الحادث بما يكفي للتأكد من أن طاقم سفينة الدورية الغارقة ليس بحاجة إلى المساعدة، ثم تابعت إلى كوراساو.