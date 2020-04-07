فيروس كورونا لن يعبر... تطهير النقود بالمكواة عند مدخل سوق في جورجيا... فيديو

بدأت إدارة السوق في مدينة بوتي، غربي جورجيا، بتطهير النقود: الآن يتم تنظيف العملات المعدنية بمحلول مطهر، ويتم كي الورقية بالمكواة، حسبما ذكرت القناة الأولى.

في وقت سابق، قال نائب رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض والصحة العامة في جورجيا، باتا إيمنازي، أن المكواة الساخنة أو المطهر فعالان في تطهير النقود.

قبل دخول السوق، يقوم الزائرون بإعطاء أموالهم، ويقوم شخص خاص بمعالجة القطع النقدية بمحلول مطهر، والورقية بمكواة ثم يعيدها إلى صاحبها.

بالإضافة إلى ذلك، يخضع جميع زوار السوق للفحص الحراري، ويتلقون قفازات مجانًا، ويُطلب منهم الحفاظ على المسافة.

قام محافظ ساميغريلو زيمو سفانيتي، ألكسندر موتسيريليا، بزيارة السوق الزراعية في بوتي، يوم الأحد. وأشار إلى أنه يتم تنفيذ جميع المعايير الصحية والنظافة الصحية، وكذلك المسافة الاجتماعية.

بينما تم إغلاق الأسواق الزراعية في تيلافي (منطقة كاهيتي) وسيناكي (منطقة ساميغريلو مؤقتًا يوم الاثنين ، بسبب عدم الامتثال زيمو سفانيتي) منذ الاثنين مؤقتا، بسبب عدم تنفيذ التوصيات والمعايير الصحية.

تم تعليق التجارة في الأسواق الزراعية بسبب الانتهاكات التي تم اكتشافها خلال التفتيش المفاجئ، الذي أجرته وكالة الغذاء الوطنية.

وأكدت إدارة سوق تيلافي أنها تقوم بتطهير المنطقة بانتظام وأنها تسمح للمشترين بدخول السوق بالدور.

منذ 20 مارس/ آذار، تم إغلاق جميع المراكز التجارية، بما في ذلك أسواق المواد الغذائية، مؤقتًا في جورجيا. يُسمح بالعمل: للصيدليات ومحلات البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة والمستودعات والأسواق الزراعية وأسواق الحيوانات ومحلات الأسمدة ومحلات الأجهزة المنزلية ومحطات الوقود.