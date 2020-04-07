بعد ما يزيد عن ربع قرن... استخراج 30 ألف جثة من مقبرة جماعية

بدأت رواندا في استخراج نحو 30 ألف جثة قرب العاصمة كيغالي، بعد أكثر من ربع قرن من الإبادة الجماعية التي قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص.

وقالت السلطات المحلية وفقا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: "اكتشاف هذا الموقع الأحدث هو الاكتشاف الأكثر أهمية منذ فترة".

ويتم اكتشاف مقابر جديدة مع إكمال السجناء الذين شاركوا في الإبادة الجماعية عام 1994 عقوبتهم في السجن؛ حيث يقدمون معلومات جديدة عن أماكن دفن الضحايا.

Rwanda locates genocide grave that could contain up to 30,000 bodies https://t.co/e8ddv47xPQ pic.twitter.com/bTBBmDvMYj — Global National (@GlobalNational) April 5, 2020

يأتي استخراج الجثث قبل يومين من بدء إحياء ذكرى الإبادة الجماعية، التي قتل فيها أكثر من 800 ألف من عرقية التوتسي والهوتو خلال 100 يوم.

وتم تفسير هذه الصراع على أساس التنافس القبلي بين الجماعتين الممتد منذ قرون ولم ينجحوا حتى في التصالح في مرحلة ما بعد الاستعمار.