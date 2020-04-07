وزير الصحة الإيراني يكشف موعد القضاء على فيروس "كورونا" في بلاده

صرح وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه، متوقعا الانتهاء منه في غضون 40 يوما.

وأكد نمكي، في كلمة أمام البرلمان، أن ما بين 30% و50% من الأسرة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وتوقع وزير الصحة الإيراني، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في إيران في غضون الـ40 يوما المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 3739 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 60500 شخص.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه لا وقت معلوم لعودة المصانع للعمل مرة أخرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، مضيفًا: "على الشعب أن يعلم أن العودة للعمل ستكون بالتدريج ووفقا لتعليمات وزارة الصحة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏