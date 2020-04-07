وزير الصحة: فرنسا لم تبلغ ذروة وباء "كوفيد-19" بعد

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا لم تصل بعد إلى ذروة وباء "كوفيد 19".

وذكر فيران، لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء".

وأضاف أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريا.

وأظهرت بيانات فيروس كورونا، أمس الاثنين، أن معدل الزيادة في الوفيات التي بلغت نحو 9 آلاف تسارع مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

وفرضت السلطات الفرنسية في 17 مارس/ آذار الماضي حجرا صحيا على كامل البلاد لمكافحة انتشار وباء كورونا الذي أودى بحياة 8078 شخصاً لغاية اليوم.

وبسبب الحجر الصحي أغلقت جميع المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه أبوابها لمدة شهر قابلة للتمديد كما أقفلت معظم الشركات الكبيرة مكاتبها مما أثّر سلباً على اقتصاد البلاد.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم مليون و349 ألف حالة، في 209 دول في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 74 ألف شخص، وتعافى أكثر من 286 ألف.