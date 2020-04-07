إسرائيل تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيلها 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006.

قالت هيئة البث الإسرائيلة "مكان" إنه بين حالات الإصابة 153 حالة خطيرة ومربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابعت الهيئة أن عدد الوفيات في إسرائيل وصل إلى 59 حالة، بوفاة سيدة عمرها 95 عاما.

© Sputnik / العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال

وتعمل إسرائيل على فحوصات جديدة في بيتار عيليت وبيت شيمش.

وألزمت إسرائيل سكانها، الاحتفال بعيد الفصح مع العائلة، لمنع التجمعات، مع تشديد الشرطة لأنشطتها في الأحياء اليهودية المتزمتة.