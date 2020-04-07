ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليتوانيا إلى 880

أعلنت الحكومة الليتوانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 880 حالة.

فيلنيوس - سبوتنيك وذكرت الحكومة أنه "بحلول الساعة 8:59 صباحا بالتوقيت المحلي ارتفع عدد المصابين خلال الـ24 ساعة ماضية بـ37 شخصا".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 8 أشخاص تماثلوا للشفاء منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، في حين توفي 15 شخصا.

وكانت الإحصاءات المحلية قد أشارت، يوم أمس الاثنين، إلى وصول عدد الإصابات في البلاد إلى 843 شخصا.

وفرضت سلطات البلاد مؤخرا نظام الحجر الصحي، الذي يستمر حتى 13 أبريل/ نيسان الجاري. كما تم فرض عقوبة جنائية لمن ينتهك قواعد الحجر الصحي.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم مليون و349 ألف حالة، في 209 دول في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 74 ألف شخص، وتعافى أكثر من 286 ألف.