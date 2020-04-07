فيسبوك تطلق تقنية تسمح في تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها ستقوم بإطلاق برنامج يتيح للباحثين في مجال الأمراض المعدية الوصول إلى البيانات المتعلقة بموقع وحركة المستخدمين لتحديد طبيعة انتشار فيروس كورونا وفعالية الإجراءات الوقائية.

وجاء في بيان الشركة: "فيسبوك أتاحت تقديم خرائط تنقل السكان التي يستخدمها الباحثون والمنظمات غير الربحية لفهم أزمة الفيروس التاجي باستخدام البيانات المجمعة لحماية خصوصية الأشخاص".

جاء ذلك ضمن برنامج "داتا فور غوود" ويقدم الباحثون معلومات مثل متوسط مسافة الرحلات التي يقوم بها المستخدمون في مدينة ما ونسبة السكان الذين مكثوا في نطاق منازلهم، بعد تجريد هذه المعلومات من هوية أصحابها وتقول شركة فيسبوك والباحثون، الذين يقودون المشروع، إنهم تغلبوا على هذه المخاوف من خلال تجميع البيانات في مجموعات وتمريرها من خلال أكاديميين.

ويزود الباحثون إدارات الصحة في الولايات والإدارات المحلية باستنتاجات عامة ولا يقدمون أي بيانات غير منقحة.

وأكدت "فيسبوك" أنها تشارك البيانات في إطار برنامج خرائط الوقاية من الأمراض المستمر منذ عام تقريبا، والذي ساعد أيضا في الجهود المبذولة لزيادة معدلات التطعيم في مالاوي وتتبع تفشي الكوليرا في موزمبيق.

واقتربت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم من حاجز المليون و350 ألف شخص، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز، صباح الثلاثاء، مليون و348 ألفًا و628 حالة إصابة على مستوى العالم، فيما بلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض 74 ألفًا و834 حالة وفاة، بحسب الجامعة.