رئيس الوزراء الياباني يعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو، و6 محافظات أخرى، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، أن "رئيس الوزراء آبي أعلن حالة الطوارئ على خلفية تفشي فيروس كورونا، في العاصمة طوكيو، وسايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، وأوساكا، وهيوغو، وفوكوكا".

وأضافت "سيتم تنفيذ حالة الطوارئ من منتصف ليل اليوم، وتستمر لمدة شهر".

ولم تشهد اليابان حتى الآن طفرة في انتشار الفيروس، مثلما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، إذ سجلت 3 آلاف إصابة و73 وفاة حتى يوم الجمعة.

ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 في طوكيو، تزايدت الدعوات للحكومة المركزية بإعلان حالة الطوارئ رغم أنها لا تعطي السلطات سوى صلاحيات تنفيذية محدودة بخلاف دول أخرى.