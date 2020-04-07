جونسون في المستشفى... من يملك زر بريطانيا النووي؟

رغم دخول بوريس جونسون إلى المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، لم تجب الحكومة البريطانية عن سؤال يتعلق بالشخص الذي يتحكم فى الزر النووي.

ووجه السؤال إلى مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء وتحديدا عما إذا كان وزير الخارجية دومينيك راب "تسلم الشيفرة النووية" الخاصة برئيس الوزراء، فرد: "توجد بروتوكولات مطورة".

وتابع الوزير أنه لا يمكنه في الواقع الحديث عن مسائل الأمن الوطني، حسب وكالة "رويترز".

وفي بريطانيا لا يحق لأحد سوى رئيس الوزراء أن يصدر أمرا بتوجيه ضربة نووية.

وحينما يصدر رئيس الوزراء القرار، يتم نقله إلى واحدة من الغواصات النووية البريطانية الأربع المسلحة بصواريخ ترايدنت 2 دي 5 الباليستية المجهزة بروؤس نووية؟

وتمتلك بريطانيا نحو 215 رأسا نوويا، منها 120 فقط متاحة للاستخدام، وهي واحدة من 5 دول تملك رسميا أسلحة نووية.

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إن كان الأطباء قد شخصوا حالة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على أنها التهاب رئوي.

وأوضح جوف أن جونسون لا يزال في العناية المركزة ويعاني من أعراض خطيرة لفيروس كورونا المستجد.

وقال جوف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال جوف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع: "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.