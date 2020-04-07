ووهان... مدينة حبيسة تستعد لالتقاط أنفاسها بعد القضاء على كورونا

ينتظر سكان مدينة ووهان الصينية نهاية كابوسهم المرعب مع فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يتم رفع الحظر عنها غدا.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المدينة التي ظلت حبيسة منذ انتشار الوباء فيها، تستعد لالتقاط أنفاسها بعد ساعات.

وترصد الصور اثنين من العشاق يختبئون خلف أقنعة الوجه، ورجل شرطة يشارك في رفع الحواجز التي كانت تخفي سكان المدينة وأخرى لرجل يمارس الرياضة، وعمال في مقاهي ومحطات قطار تستعد للانطلاق.

ولفتت الشبكة إلى أنه رغم استعداد المدينة للعودة إلى الحياة الطبيعية، إلا أن الإجراءات المتبعة للكشف عن أي مخاطر جديدة لاندلاع المرض، ما زالت قائمة، حيث يتم متابعة الحياة الطبيعية مع توخي الحذر من إمكانية ظهور أية إصابة جديدة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.