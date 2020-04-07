إسرائيل تبتكر جهاز تنفس صناعي وتهديه للعالم "مجانا"... فيديو

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل، إن بلاده تمكنت من ابتكار جهاز تنفس صناعي، سيساعد العالم أجمع في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب جندلمان على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "طورت مجموعة من المهندسين الإسرائيليين جهاز تنفس صناعي يمكن تصنيعه من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد".

وأضاف: "سيكون من الممكن تصنيعه في كل مكان ومجانا، كي نستطيع إنقاذ عدد أكبر ممكن من مرضى كورونا في كل أنحاء العالم".

An Israeli team of engineers & doctors developed a ventilator that could be manufactured w/ a 3D printer so more #COVID19 #coronavirus patients could be saved all over the world. The code is open & free: https://t.co/XGopt9kAvQ



This is Israel: always in service for all mankind. pic.twitter.com/vbQARX8L5K — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 7, 2020

وتابع: "وصلت طلبات من أطباء ومهندسين في الدول العربية لتلقي كود التصنيع".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006، وقالت هيئة البث الإسرائيلة "مكان" إنه بين حالات الإصابة 153 حالة خطيرة ومربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصل عدد الوفيات في إسرائيل إلى 59 حالة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.