هل ستتخلى بريطانيا عن جونسون بعد إصابته بكورونا؟ هذا ما سيحدث

رجحت رئيسة مركز الدراسات البريطانية في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يلينا أنانيفا، أنه في حال تعذر على بوريس جونسون القيام بمهامه بسبب المرض لفترة طويلة، سيتعين على حكومة المملكة المتحدة وحزب المحافظين اختيار رئيس وزراء جديد.

وقالت أنانيفا لوكالة "سبوتنيك": "في حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بمهامه في المستقبل، فإن هذا المنصب لا يعطيه الأحقية في البقاء كرئيس للوزراء. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تجري الحكومة انتخابات لرئيس الوزراء، ثم ينتخب الحزب زعيماً جديداً يصبح رئيساً للوزراء. لا توجد سلاسل مسؤولية في المملكة المتحدة".

وقد كانت هذه الحالات نادرة للغاية في تاريخ البلد، ولذلك لم تتطور التقاليد الراسخة أيضا. وفي الحالات النادرة التي حدثت فيها مثل هذه الأزمة، استخدمت خطة العمل المذكورة أعلاه: انتخاب رئيس وزراء مؤقت من قبل مجلس الوزراء، ثم انتخاب زعيم جديد ورئيس وزراء من قبل الحزب الحاكم.

وأوضحت الخبيرة أن وزير الخارجية دومينيك راب هو القائم بأعمال رئيس الوزراء، لكن هذا المنصب لم يمنحه الحق في الترشح لرئاسة الحكومة إذا لم يتمكن جونسون من العودة إلى العمل.

وأضافت أنه من وجهة نظر الاستقرار في البلاد، فإن القضية الرئيسية هي كيف سيحل راب، والفريق العامل المعني بفيروس كورونا المستجد الصراع بين متطلبات الاقتصاد ومتطلبات العزلة الذاتية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.

وكانت الحكومة قد أعلنت نقله إلى المستشفى الأحد الماضي بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.