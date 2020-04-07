إيران تسجل 133 حالة وفاة خلال 24 ساعة والإصابات تصل إلى 62 ألفا و589 شخصا

ارتفع عدد الوفيات والإصابات المسجلة خلال 24 ساعة في إيران، التي تعاني من تفشي فيروس كورونا مع بقية دول العالم.

القاهرة -سبوتنيك. أعلنت الصحة الإيرانية عن تسجيلها لـ 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 3873 شخصا.

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وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات في البلاد تجاوز 62 ألف مصاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور: "توفي 133 شخصا خلال 24 ساعة"، مضيفا: "وصلنا إلى 3873 شخصًا توفوا بشكل قطعي بسبب كورونا".

وتابع جهانبور أنه تم تسجيل 2089 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 62589، تعافي من بينهم 27039".