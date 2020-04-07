البرلمان الإيراني يعلن إصابة 11 نائبا بفيروس كورونا

أعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي أكبر رنجبر زادة، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 11 نائبا.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، طرح النائب محمد رضا تابش دراسة مشروع بصفة عاجل جدا لتعديل النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي".

وأوضح النائب أن "السبب في طرح هذا المشروع بصفة عاجل جدا هو أنه تم خلال يوم أمس واليوم إجراء اختبار الفحص للإصابة بفيروس كورونا للنواب، متوقعا أن تكون النتيجة إيجابية لـ 50 نائبا ولا يعقد اجتماع الغد بصورة مفتوحة".

وردا على النائب، أجاب عضو الهيئة الرئاسية بالمجلس علي أكبر رنجبر زادة، بأن نتائج الفحص لاختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية لـ 11 نائبا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ حتى الآن 62589 والمتعافين 27039 والمتوفين 3872.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مليون و300 ألف إصابة، ونحو 74 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 286 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.