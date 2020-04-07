"الصحة العالمية" تحذر من تخفيف تدابير منع انتشار كورونا

وقال متحدث فى منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة "ليس لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا".

وتابع المتحدث: "المنظمة تحث على عدم رفع هذه الإجراءات قبل الأوان"، حسب وكالة "رويترز".

© Sputnik / العقوبات التي فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال

وفي مؤتمر صحفي افتراضي اعتبر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير في مؤتمر صحفي افتراضي "أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

وأضاف: "الأمر يشبه كونك مريضا... إذا خرجت من الفراش مبكرا وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات".