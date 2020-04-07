حصيلة إصابات كورونا في الفلبين تصل إلى 3764 شخصا والوفيات 177

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد وصل إلى 3764 ، بالإضافة إلى وفاة 177 شخصا.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 104 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، و14 حالة وفاة بعد الإصابة بالفيروس. وتعافى 84 شخصًا منذ تفشي المرض".

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، في وقت سابق، أن عدد المصابين في الفلبين تجاوز الـ 3.6 ألف شخص، وتوفي 163.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد، "جائحة"، بينما تخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم 1.3 مليون واقترب عدد الوفيات من الـ 75 ألف شخص، وتماثل للشفاء أكثر من 285 ألف.