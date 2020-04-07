ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في سويسرا إلى 641 والإصابات لـ22242

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 641 من 584 أمس الاثنين.

وأضافت أيضا أن عدد حالات الإصابة بالمرض ارتفع إلى 22242 من 21652، أمس الاثنين؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بـ"كورونا" أكثر من مليون و300 ألف حالة، والوفيات أكثر من 75 ألف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏