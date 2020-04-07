بعد تهديد ترامب بالانتقام… الهند تسمح بتصدير دواء كورونا "المحتمل"

أعلنت الهند رفع الحظر عن الدواء "هيدروكسي كلوروكين" وأدوية أخرى، المستخدمة في علاج الملاريا، التي يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الحرب على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الدواء، بأنه يمكن أن يكون له دور فاعل في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا، إن الهند ستلتزم بمبدأ التكاتف الدولي والعمل المشترك لمواجهة الخطر الكبير الذي يمثله فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "بدافع إنساني، قررت الهند السماح بتصدير أدوية مثل (باراستيامول) و"هيدروكسي كلوريكين" بكميات مناسبة للدول المجاورة، كما أننا سنسمح بتصدير كميات من تلك الأدوية الأساسية للدول التي ضربها الوباء بشدة".

وتعد الهند دولة رائدة في صناعة الأدوية المكافئة، التي تمتلك نفس المميزات الدوائية لأدوية أخرى مشهورة، لكنه يتم بيعها بالاسم الكيميائي باعتباره بديل مكافئ لأدوية أخرى لها علامات تجارية مشهورة.

© AFP 2020 / GERARD JULIEN هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يكون علاج محتمل للمصابين بفيروس كورونا المستجد

وقررت الهند، في مارس/ آذار الماضي، فرض قيود على تصدير 26 نوعا من الأدوية ومكوناتها الكيميائية، كانت تشمل دواء باراسيتامول، لتوفير مخزون وطني من الأدوية، وسط تنامي أزمة كورونا، وخوفها من موجهة انتشار واسعة في البلاد، التي يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة.

India has lifted an export ban on key medicines currently being tested as a potential coronavirus cure https://t.co/iH063M1Ne8 — dpa news agency (@dpa_intl) April 7, 2020

وبعد ضغوط دولية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب الهند بشحنات أدوية لبلادها، الأحد الماضي، أعلنت الهند رفع الحظر عن العديد من الأدوية.

ولفتت الوكالة إلى قول ترامب، في خطاب بالبيت الأبيض، الأحد الماضي: "تحدثت مع رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، وطالبته بالإفراج عن شحنات الأدوية لأمريكا، التي تشمل دواء هيدروكسي كلوروكين، وأنه سيقدر ذلك"، مضيفا: "إذا لم يرسلها سنقبل ذلك، لكن سيكون لنا رد انتقامي".

© AP Photo / Toby Talbot أدوية باراسيتامول

ولا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع بأن هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يعالج العدوى من الفيروس الجديد، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لعلاج "كوفيد 19"، ومع ذلك لم يتراجع ترامب عن دعوته لتناول الدواء، قائلا: "ماذا لديك لتخسر؟ خذه، أعتقد حقا أنهم يجب أن يأخذوه، ولكن هذا خيارهم".

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 368 ألف حالة إصابة، ونحو 11 ألف حالة وفاة، بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما تجاوز عدد المصابين في الهند 4400 مصاب، و114 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.