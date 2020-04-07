النمسا تعلن ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 243 شخصا والإصابات أكثر من 12 ألفا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، إلى243 شخصا والإصابات إلى 12.3 ألف شخص.

فيينا - سبوتنيك. وجاء في البيان: "أعلنت الوزارة يوم أمس الاثنين وفاة 220 شخصا ليصل عدد الضحايا حتى 243 شخصا، أغلبهم من مدينة ستيريا (60 شخصا)، وفي فيينا 53 شخصا، وفي مدينة نيرول 40 شخصا، وشفي 4046 شخصا، وحتى الآن في النمسا من يتماثل للشفاء أكثر من عدد الذين يصابوا بالفيروس".

ووفقا للمعطيات الأخيرة، أجري فحص لـ 12390 شخصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائجهم إيجابية، ووصل عدد الفحوصات الإجمالي التي أجريت في البلاد إلى 115235.

هذا وقدمت الحكومة النمساوية يوم الاثنين الماضي خطة للإلغاء التدريجي للتدابير التقييدية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف عمل المتاجر الصغيرة التي تبلغ مساحتها 40 مترًا مربعًا اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان، أما الباقي مراكز التسوق ومصففي الشعر اعتبارًا من 1 مايو/ أيار، وستبقى الحركة مقيدة حتى الأول من مايو، وقد يستأنف عمل الفنادق والمطاعم في موعد لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل، وستظل الفعاليات محظورة حتى نهاية يونيو/ حزيران.