إيران قد تعلق إيفاد قوافل الحج إلى السعودية بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، أنه من المحتمل تعليق إيفاد قوافل الحج إلى المملكة العربية السعودية هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا.

وقال رشيديان في تصريح "نأمل في الحد من وباء فيروس كوفيد 19 مع بداية موسم الصيف، ولكن في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة" وفقا لوكالة "فارس".

وأوضح أنه استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية فإن الجمهورية الإيرانية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 ما بين حاج وطواقم الخدمة، مضيفا "وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الإسكان والتغذية والمشتريات وكذلك المسائل المتعلقة بأسطول الصحة والتأمين وأسطول نقل الحجاج".

وتابع رشيديان "إذا انتهت أزمة كورونا، واتخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة إيران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة، فسيتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم إيفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم".

وحول استمرار أزمة كورونا وعدم قدرة السعودية على تهيئة الظروف المناسبة لحضور جميع حجاج الدول الإسلامية، وتقليل أعداد الحجاج، قال رشيديان:

"في هذه الحالة، ووفقا للخطط التي وضعت فإن الأشخاص المعرضين للخطر والذين يعانون من أمراض مزمنة ومشكلات كالتي يعاني منها كبار السن، لن يتم إرسالهم في هذه الزيارة المعنوية هذا العام وسيتم تأجيل إرسالهم إلى العام المقبل".

وارتفع عدد الوفيات والإصابات المسجلة خلال 24 ساعة في إيران، التي تعاني من تفشي فيروس كورونا مع بقية دول العالم.

وأعلنت الصحة الإيرانية عن تسجيلها لـ 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 3873 شخصا.