شركات الطيران في الفلبين تمدد إلغاء الرحلات حتى نهاية أبريل

أعلنت شركات الطيران في الفلبين، اليوم الثلاثاء، تمديد إلغاء رحلات الطيران الداخلية والدولية حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان بعد إبقاء العزل الصحي العام في الجزيرة الرئيسية بالبلاد.

وقالت الخطوط الجوية الفلبينية وشركة "سيبو باسيفيك" للرحلات الرخيصة والوحدة المحلية لشركة "إير آسيا" الماليزية إنها تهدف للعودة للعمل بشكل طبيعي الشهر المقبل؛ بحسب وكالة "رويترز".

وطلب قطاع الطيران في البلاد مساعدة من الدولة الأسبوع الماضي، قائلا إن تفشي فيروس كورونا يهدد الشركات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالبلاد وصل إلى 3764 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة 177 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 104 إصابات جديدة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و14 حالة وفاة بعد الإصابة بالفيروس. وتعافى 84 شخصًا منذ تفشي المرض".

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية في وقت سابق أن عدد المصابين في الفلبين تجاوز الـ 3.6 ألف شخص، وتوفي 163.