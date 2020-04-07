سلاح الطيران الإيراني يحارب كورونا... والجيش ينفي إصابة أحد من جنوده

كشف قائدان عسكريان في إيران، عن جهود القوات المسلحة في مواجهة وباء كورونا الذي أودى بحياة 3873 شخصا في إيران حتى الآن.

وقال قائد سلاح الطيران، العميد طيار يوسف قرباني، إن الجيش استطاع تشييد مستشفى تضم 2000 سرير في غضون 48 ساعة لتقديم الخدمات العلاجية للمصابين فضلا عن النشاطات الشعبية في إنتاج الكمامات والمعدات اللازمة والالتزام بالقواعد الصحية، وفقا لوكالة "فارس".

وأكد قرباني استمرار دعم السلاح للشعب حتى القضاء الكامل على الفيروس.

وأضاف أن العديد من التهديدات بسبب تفشي كورونا قد تم تحويلها إلى فرص حيث تبلورت الطاقات الهائلة للقوات المسلحة الإيرانية في مكافحته.

من جهته قال قائد مقر القوة البرية للجيش في شمال غرب البلاد العميد علي حاجيلو إن "17 قاعدة للجيش تنشط في 17 محافظة للبلاد ويتم السيطرة على منافذ البلاد، كما تم تجهيز أكثر من 1000 سرير للنقاهة وتعقيم المدن خلال 80 مرحلة وفحص أكثر من 35 ألف شخص واستضافة مئات المصابين في مستشفيات القوة البرية لتلقي العلاج".

ونفى إصابة أحد في القوات المسلحة الإيرانية حتى الآن بفضل الالتزام بالقواعد الصحية والنشاطات الجارية في هذا المجال، وفق قوله.

وارتفع عدد الوفيات والإصابات المسجلة خلال 24 ساعة في إيران، التي تعاني من تفشي فيروس كورونا مع بقية دول العالم.

وأعلنت الصحة الإيرانية عن تسجيلها لـ 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 3873 شخصا.