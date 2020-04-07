بريطانيا: جونسون يتنفس دون أي مساعدة ولا يحتاج لجهاز تنفس

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بوريس جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين.

وقال المتحدث للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن "حالة رئيس الوزراء جونسون كانت مستقرة في الليلة الماضية بالعناية المركزة".

وأضاف: "جونسون لا يزال يتمتع بحالة معنوية جيدة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأوضح أن "جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين".

وكشف أن "رئيس الوزراء البريطاني لم يحتج إلى أجهزة التنفس الصناعي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.

وكانت الحكومة قد أعلنت نقله إلى المستشفى، الأحد الماضي، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.