ظريف: على الولايات المتحدة التوقف عن منع إيران من بيع النفط

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة التوقف عن منع إيران من بيع النفط.

وكتب الوزير الإيراني، على تويتر: "ما نريده أن يتوقف (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) عن منع إيران من بيع النفط ومنتجات أخرى، وشراء احتياجاتها، وتسديد المدفوعات وتلقيها".

Iran is rich in human & natural resources. We don't need charity from @realDonaldTrump—who's forced to buy ventilators from sources he's sanctioned.



What we want is for him to STOP preventing Iran from selling oil & other products, buying its needs & making & receiving payments. pic.twitter.com/6nF1mRj2ux — Javad Zarif (@JZarif) April 7, 2020

​ويتصاعد التوتر بين الدولتين منذ عام 2018، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي رفع العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وأعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران، مما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني.

وتقول السلطات الإيرانية إن العقوبات الأمريكية تعوق جهودها للحد من تفشي الوباء، وحثت الدول الأخرى والأمم المتحدة على دعوة الولايات المتحدة إلى رفعها.