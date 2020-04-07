الاتحاد الدولي للنقل الجوي: 25 مليون وظيفة في قطاع الطيران قد تكون في خطر

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن هناك نحو 25 مليون وظيفة في قطاع الطيران حول العالم قد تكون في خطر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان النقل الجوي، قد أعلن في وقت سابق، أنه من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 252 مليار دولار هذا العام، بتراجع تبلغ نسبته 44%، بحسب وكالة "رويترز".

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.