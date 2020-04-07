هولندا تسجل 234 حالة وفاة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 2100

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي وفاة 234 شخصا جراء الإصابة بوباء "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 2101 وفاة، كما استمرت أعداد الإصابات بالارتفاع لتتخطى 19 ألف إصابة.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني للمعهد: "تم تأكيد وفاة 234 شخصا بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليصل العدد الكلي للوفيات في بلادنا إلى 2101 حالة وفاة".

وواصلت أعداد المصابين بالفيروس في هولندا الازدياد لتقترب من 20 ألف إصابة حتى الآن، وقال المعهد: "تم تأكيد إصابة 777 شخصا بفيروس كورونا المستجد منذ يوم أمس، لتبلغ أعداد الإصابات في هولندا حتى اليوم 19580 إصابة".

ولفت المعهد، في بيانه، إلى ارتفاع في أعداد المرضى المصابين في المستشفيات ليصل إلى 7427 مريضا حتى الآن، بعد دخول 292 مريضا جديدا إلى المستشفى، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة مع دخول 260 مريضا يوم أمس.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بوباء "كوفيد 19" في العالم 1.3 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 76 ألف شخص، وتماثل للشفاء أكثر من 285 ألف.