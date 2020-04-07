تسجيل
14:44 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    عامل صحي أثناء نقل بعض المصابين بفيروس كورونا

    أطباء يضربون عن العمل في باكستان بعد خلاف مع الحكومة حول وقايتهم من كورونا

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104502/86/1045028602_0:198:2999:1885_1200x675_80_0_0_fec935cc6c8a8110c0043475f9087290.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004071045101073-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    دخل أطباء باكستانيون يعملون بمستشفيين، في مدينة كويتا جنوب غربي البلاد، في إضراب، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من لجوء الشرطة إلى استخدام القوة لتفريق واعتقال أطباء وطواقم طبية كانوا يتظاهرون احتجاجا على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا المستجد.

    وتجمع مئات الأطباء والمسعفين أمس الاثنين للاحتجاج على ما وصفوه بتقاعس الحكومة عن تسليمهم الإمدادات التي تعهدت بها. واعتقلت شرطة مكافحة الشغب 30 طبيبا على الأقل لتحديهم حظر التجمعات العامة الذي فرض خلال فترة مكافحة انتشار الفيروس.

    علم باكستان
    © REUTERS /
    باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى 4 أبريل
    وقال حنيف لوني أحد الأطباء المحتجزين وأحد قادة تنظيم الاحتجاج، من زنزانته التي تحتجزه فيها الشرطة "نحن مضربون عن العمل من أجل حماية طواقم الأطباء والمسعفين"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وأضاف أن الأطباء لا يزالون يقدمون خدماتهم لحالات الطوارئ في أقسام القلب وأمراض النساء، وتابع أن الإضراب امتد إلى أجزاء أخرى من إقليم بلوخستان. وكويتا عاصمة الإقليم.

    وسجلت باكستان قرابة 4000 حالة إصابة بفيروس كورونا، توفي منها 54. ويوجد ما يربو على 200 حالة على الأقل من تلك الحالات في إقليم بلوخستان، الذي يعاني من نقص جهود التنمية.

    وقال وسيم بايج، المسؤول بقسم الصحة في الإقليم، إن 14 طبيبا وعشرة آخرين من العاملين في المجال الطبي بالإقليم أصيبوا بالفيروس.

    وتقول حكومة الإقليم إن الأطباء الذين يخالطون حالات الإصابة بفيروس كورونا جرى تزويدهم بالمعدات الوقائية اللازمة، أما الأطباء المحتجون فهم لا يتعاملون مع المرضى المصابين.

    وذكرت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، وهي الهيئة التي تدير جهود الدولة في التصدي للفيروس، أن إقليم بلوخستان زُوِّد بمعدات أمان أكثر مما تحتاجه الطواقم الطبية التي تتعامل بشكل مباشر مع المصابين بالفيروس، بما في ذلك الكمامات والبدلات الواقية والقفازات والنظارات الواقية للعين.

    وقال المتحدث باسم الهيئة، ثاقب ممتاز، لرويترز: "أولويتنا هي أن نلبي احتياجات الأطباء والطواقم الطبية على الخطوط الأمامية"، مضيفا أن الأطباء الذين لا يخالطون المرضى بالفيروس حصلوا أيضا على ما يحتاجون إليه وسيحصلون على المزيد، وأكد على عدم وجود نقص في المعدات الطبية.

    انظر أيضا:

    عدد مصابي كورونا في باكستان يتجاوز الألفي شخص
    باكستان تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى 4 أبريل
    الصين تساعد باكستان في محاربة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    باكستان, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 05 أبريل 2020
    في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى
    القمر - غالية ترامب!
    القمر... محبوبة ترامب
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك