أكثر من 80 "قطار طلقة" تستعد للانطلاق من ووهان غدا… فيديو

تستعد قطارات الطلقة فائقة السرعة في مدينة ووهان الصينية للانطلاق بعد رفع الحظر الذي تم فرضه على المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية، مقطع فيديو، يرصد عشرات القطارات المتوقفة داخل محطات القطارات، بمدينة ووهان الصينية، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا، منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال صفحة "تشي مومينت"، على "فيسبوك"، إن أكثر من 80 قطار من قطارات الطلقة، فائقة السرعة، تستعد للانطلاق من محطاتها الثلاث في مدينة ووهان بإقليم هوبي الصيني.

ومن المقرر أن يتم رفع الحظر الكلي المفروض على المدينة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، غدا الأربعاء.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الثلاثاء، إن سكان مدينة ووهان الصينية ينتظرون نهاية كابوسهم المرعب مع فيروس كورونا، برفع الحظر عنها غدا، مشيرة إلى أن المدينة التي ظلت حبيسة منذ انتشار الوباء فيها، تستعد على بعد ساعات من التقاط أنفاسها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مليونًا و351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة، وكانت ووهان مركزا للوباء إلى أن تم القضاء عليه.