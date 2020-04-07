إنجلترا تسجل أكثر من 750 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت مستشفيات إنجلترا، اليوم الثلاثاء، زيادة في حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقدار 758 حالة عن يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 5655 حالة وفاة.

وبحسب "رويترز"، قالت هيئة الخدمات الصحية في إفادة صحفية، إن 29 شخصًا من هؤلاء الـ758 لم يكونوا مصابين بحالات صحية مزمنة معروفة، وتراوحت أعمارهم بين 23 و99 عامًا.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي الوفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة نحو 5370 حالة وفاة -أغلبها في إنجلترا-، ومن المنتظر إعلان البيانات الكاملة للمملكة في وقت لاحق، حيث ستتخطى حاجز الـ6 آلاف بعد الإضافة الكبيرة للحالات في إنجلترا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.36 مليون إصابة، بينهم 76 ألف حالة وفاة، ونحو 300 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 370 ألفًا في الولايات المتحدة و140 ألفًا في إسبانيا و132 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.