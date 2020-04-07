تسجيل
14:45 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    فيروس كورونا - إسبانيا فبراير 2020

    كيف تغيرت إسبانيا منذ ظهور فيروس كورونا

    © AP Photo /
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (87)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104472/93/1044729376_0:222:2126:1418_1200x675_80_0_0_246a1f7c210ac2bbf7ca1698530590e0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004071045101272-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تحتل إسبانيا المركز الثاني بعد إيطاليا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا ليبلغ عددهم أكثر من 130 ألف شخص، حسب الإحصاءات الرسمية.

    وللأسبوع الرابع على التوالي تخضع البلاد لحجر صحي إذ لا يغادر السكان منازلهم إلا عند الضرورة القصوى، ومنهم مراسلتنا التي نقلت لنا صورة الحياة في البلاد.

    لم تتخذ الحكومة الإسبانية إجراءات صارمة في بداية شهر آذار / مارس، إلا أن الوضع تغير في منتصفه حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المستوى الثالث لحالة الطوارئ في البلاد وحظر على سكان بلاده الخروج ما لم تكن هناك حاجة ملحة، وتم إغلاق معظم المرافق العامة باستثناء الصيدليات والمستشفيات والبنوك ومحلات المواد الغاذية والمؤسسات ذات "الضرورة الحيوية"، وتم عقب ذلك تمديد الحجر حتى 26 نيسان / أبريل.

    خلال هذه الفترة تقوم الشرطة والحرس الوطني وحتى الجيش بمراقبة حركة المواطنين مستخدمين أيضاً طائرات دون طيار.

    وحسب مراسلتنا فقد تم تغريم كل من ينتهك الحجر الصحي بغرامة تبلغ بين 300 إلى 600 يورو، لكن رغم ذلك مازال بعض المواطنين يجدون طريقهم للخروج من المنزل.

    تأجير الكلاب والتسوق المزيف من الاستثناءات التي منها السلطات هي إعطاء الحق في الخروج مع الحيوانات الأليفة حسب الوقت الذي تحتاجه الكلاب للتعامل مع احتياجاتها الطبيعية مع حظر التجول بدافع الترفيه أو اللعب معها الأمر الذي أعطى فرصة لجولات قصيرة في الهواء الطلق. لكن ما حال الذين يريدون الخروج لكنهم لا يملكون حيوانات أليفة؟ الحل كان مع قيامهم باستئجار حيوانات أليفة.

    الاستثئاء الآخر الذي يسمح بالخروج هو التسوق من متاجر المواد الغذائية، وأيضا استطاع المواطنون تسخير الأمر لصالحهم حيث أصبح المواطنون يخروج مع مواد غذائية موجودة لديهم أصلا وفي حال أوقفتهم الشرطة يدعون عودتهم من المتجر، لكن الأمر سرعان ما تم اكتشافه وبالتالي أصبحت الشرطة تطلب إظهار الفاتورة الخاصة بالمواد التي تم شراؤها.

    هل انتشر الخوف بين المواطنين؟

    على الرغم من وجود استثناءات، إلا أن معظم الشعب الإسباني يلتزم بالحجر المنزلي ويمكن ملاحظة الأمر في نهاية الأسبوع بشكل خاص حيث يمكن مشاهدة الشوارع الفارغة من الأشخاص وحتى السيارات. كما ازداد ارتداء الأقنعة والقفازات والتزموا بالابتعاد مسافة لا تقل عن 1.5 متر عن الأشخاص الآخرين، لكن ما يمكن ملاحظته بشدة هو أن المزاج العام لدى الشعب الإسباني قد تغير، فبينما كانوا سعداء ومرحين في أغلب الأوقات وجدت الكآبة طريقها إليهم، وأصبح من الصعب مشاهدة أشخاص يلقون التحية على بعضهم في الشارع بل على العكس يحاولون الابتعاد عنهم قدر الإمكان في شي يشبه الخوف.

    ديسكو على الشرفة

    ما يمكن ملاحظته هو النشاط الذي يظهر في أوقات المساء حيث يخرج المواطنون إلى شرفات منازلهم وبالتحديد في تمام الساعة 8 مساء ويقومون بتشغيل الأغاني وأحيانا الصاخبة منها وتبدأ حفلات الرقص على الشرفات ويستمتعون بالحياة رغم الحجر، لينبض ليل المدينة ويتحول إلى مهرجان صاخب وكأنه لا يوجد انتشار لوباء تسبب بمقتل الآلاف.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (87)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 05 أبريل 2020
    في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى
    القمر - غالية ترامب!
    القمر... محبوبة ترامب
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك