تسجيل أول وفاة نتيجة كورونا في مالاوي

أعلن رئيس المجلس الخاص بفيروس كورونا المستجد في مالاوي، جابي مخانجو، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جنوب شرق أفريقيا.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء المحلية "مانا" على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلن رئيس المجلس الخاص بفيروس كورونا المستجد في مالاوي، جابي مخانجو، وفاة امرأة تبلغ من العمر 51 عاما، من أصول هندية، كانت الإصابة الخامسة بالفيروس".

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن المرأة توفيت صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة بلانتير.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، تم تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم مليون و349 ألف حالة، في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 74 ألف شخص، وتعافى أكثر من 286 ألف.