دونالد ترامب يفتح السباق نحو الموارد الفضائية

أثار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم يضمن للأمريكيين الحق في استخراج الموارد الفضائية، ومناقشة اتفاقيات مع دول أخرى حول استخدام الموارد واستخراجها من على القمر والأجسام الفضائية الأخرى لمدة ستة أشهر، أثار انتقادات واسعة.

من جانبها انتقدت "روسكوسموس" بالفعل خطط ترامب، واصفة إياها بالعدوانية. لماذا أدلى ترامب بمثل هذا البيان الآن؟ ألا يحاول إذًا إطلاق سباق لاستخراج الموارد الفضائية؟

حول هذا الموضوع أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة مع المدير العام لمعهد المشاكل الإقليمية، الدكتور دميتري جورافلييف، الذي قال: "أعتقد اليوم أنها خطوة دعائية بحتة تثبت أن أمريكا تحتكر شيئًا ما، بما في ذلك القمر".

وفي حديثه عن دوافع مثل هذه الخطوة، تابع الخبير: "لكن الموقف الأساسي -" القانون الوحيد لأمريكا هو رغبة أمريكا نفسها "- أظهر ترامب كيف عزز موقفه الجيد تجاه نفسه في الجزء الأكثر نشاطًا في المجتمع الأمريكي. أعتقد أنه لم يحدد أي هدف آخر في هذه المرحلة. اليوم ، هي بالأحرى قضية سياسية محلية وليست دولية وفضائية.

في الوقت نفسه، يعتقد جورافلييف أنه لا يزال من السابق لأوانه توقع إعادة توزيع ثروات القمر والفضاء الخارجي: "لا تزال البشرية تعاني من مشاكل كافية على الأرض".

وأضاف: "إن المجتمع الدولي لم يقسم القارة القطبية الجنوبية، ولكن هناك اتفاقيات حول استخدامها من قبل الدول المشاركة في هذه المعاهدة. على الأرجح، في نفس المنطق، سيكون من المفيد النظر في استخدام القمر عندما يبدأ. وأرى أنه من المستبعد أن يحدث هذا في المستقبل القريب - يواجه الناس اليوم المزيد من المشاكل على الأرض".

بدوره، وصف نائب مدير عام روسكوزموس للتعاون الدولي ، سيرجي سافيليف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، وصف خطط ترامب بالعدوان الذي يعيق التعاون الدولي في الفضاء، وقال: "محاولات مصادرة الفضاء الخارجي والخطط العدوانية للاستيلاء فعليًا على أراضي الكواكب الأخرى بالكاد تضع البلدان على تعاون مثمر. لقد كانت هناك أمثلة في التاريخ عندما قررت دولة ما البدء في الاستيلاء على الأراضي من أجل مصلحتها - الجميع يتذكر ما نتج عن ذلك".

المرسوم الذي وزعه البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، ينص على أن الولايات المتحدة تعتزم التماس الدعم الدولي في هذا الاتجاه. يشار إلى أن على وزارة الخارجية أن تبلغ عن العمل المنجز في هذا الاتجاه خلال 180 يوما.