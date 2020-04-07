كولومبيا تطلب من حلف "الناتو" المساعدة في مكافحة فيروس كورونا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن كولومبيا طلبت من الحلف، المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحلف "الناتو": "في الـ6 من أبريل/نيسان، تلقى مركز تنسيق الاستجابة للكوارث التابع لحلف شمال الأطلسي، طلبا من كولومبيا لتقديم مساعدة دولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وفقًا للوثيقة المرفقة بالبيان، من بين مواد طبية أخرى، طلبت كولومبيا خمسة آلاف وحدة فحص سريع لـ"كوفيد-19" وثلاثة آلاف جهاز تنفس صناعي (آلة توفر تهوية ميكانيكية تساعد الهواء على الدخول والخروج من الرئتين) وألفي ترمومتر يعمل بالأشعة تحت الحمراء وألفي جهاز تنظيم ضربات القلب.

وبحسب وزارة الصحة الكولومبية، لغاية يوم أـمس الاثنين، تم تسجيل أكثر من 1500 حالة إصابة بـ "كوفيد-19" في البلاد، ووفاة 46 شخصا.

وتخطى إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم مليون و349 ألف حالة، في 183 دولة في العالم، وتجاوز عدد الوفيات 74 ألف شخص، وتعافى أكثر من 286 ألف.