كينيا… شركتا بترول توزعان 60 ألف زجاجة مطهرات "مجانا"

تكثف الحكومة الكينية جهودها لمحاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وتشارك في تلك الجهود شركات النفط، التي قررت توزيع المطهرات مجانا على المواطنين.

قالت صحيفة "الشعب" الكينية، اليوم الثلاثاء، إن شركة "باوني" وشركة خطوط النفط الكينية "كي بي سي" تتعاونان معا لإنتاج 60 ألف زجاجة مطهرات سعة كل منها نصف لتر، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على العامة مجانا، للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت الصحيفة إلى أن الكمية التي سيتم توزيعها على العامة مجانا تساوي 30 ألف لتر من المواد المطهرة، التي تستخدم في تطهير الأيدي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن ما قامت به شركتا النفط، يأتي في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة الإجراءات لمكافحة الفيروس، بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يساهم في إنتاج المواد الضرورية اللازمة للعاملين بالخدمات الصحية.

وتشير آخر الإحصائيات العالمية إلى أن عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها في كينيا حتى الآن وصل إلى 172 حالة إصابة، بينها 6 حالات وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة، وأصبحت ووهان مركزا للوباء إلى أن تم القضاء عليه.