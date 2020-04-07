وزير الصحة الفرنسي: لم نبلغ بعد ذروة تفشي وباء كورونا

قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي إن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأضاف فيران في تصريحات لقناة بي.إف.إم التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "فرنسا ما زالت في مرحلة تفاقم الوباء"، بحسب موقع "فرانس24" الفرنسي.

وشدد الوزير على أن "الإغلاق سيستمر ما دام ذلك ضروريا".

ودعا الوزير الفرنسيين إلى مواصلة التقيد التام بتدابير العزل التي اعتبر أن تأثيرها "جلي في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس".

وأعلن الوزير إطلاق "حملة واسعة لإجراء فحوص" الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين.

وقال "سيتم فحص كافة النزلاء وطواقم العمل اعتبارا من تاريخ تسجيل أول حالة (...) في المؤسسة"، وقال إن هذا الأمر "سيتيح تجميع الإصابات" وسيمكّن من "تجنب انتقال العدوى إلى النزلاء الآخرين".

وسجلت فرنسا أمس الإثنين 833 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في المستشفيات ودور رعاية المسنين، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8911.