ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية بسبب "توصية خاطئة" بفتح الأجواء مع الصين

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، وقال إنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها: "منظمة الصحة العالمية أفسدت الأمور حقا لسبب ما، فهي ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة ولكنها مع الصين للغاية. سنعيد النظر بشكل جيد (في ذلك). فلحسن الحظ رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر. لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

وكان ترامب، كتب تغريدة سابقة أمس، قال فيها إن هناك ضوءا في نهاية النفق، معتبرًا أن إدارته حققت إنجازًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا.

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 6, 2020

وذكر ترامب أن معدل إصابات فيروس كورونا بدأت تستقر نتيجة جهود الجميع، داعيًا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

وأشار ترامب إلى أن 125 ألف شخص يخضعون لاختبارات فحص كورونا يوميًا في بلاده.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة 3M الأمريكية، لتوفير 166 مليون قناع تنفس إضافي من نوع N95 على مدار الشهور الثلاث القادمة.

وتمثل الولايات المتحد ة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 367 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.