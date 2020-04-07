توقف مفاوضات نتنياهو غانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية

تعثرت مفاوضات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين كل من بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال رئيس حزب "الليكود"، والجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعثر وربما توقف المفاوضات بين الحزبين، الليكود وأزرق أبيض، جاءت بعد تراجع حزب الليكود عن بعض التفاهمات مع حزب "حصانة إسرائيل" بزعامة غانتس.

פיצוץ במגעים לאחדות סביב סוגיית מינוי שופטים - המו"מ הופסק • @sefiova עם כל הפרטים >> https://t.co/daURwfxZAy pic.twitter.com/LEJm5sOmHg — חדשות 13 (@newsisrael13) April 6, 2020

وأفادت القناة بأن نتنياهو تراجع عن منح الجنرال غانتس صلاحية تعيين قضاة للمحكمة الإسرائيلية العليا والمحاكم المركزية بضغط من اليمين الإسرائيلي، ما أجبر فريق التفاوض التابع لغانتس إلى الانسحاب من المفاوضات، قبل ساعات من موعد التوقيع على اتفاقية تشكيل الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن الجنرال غانتس اتهم حزب الليكود بالتراجع عن التفاهمات الجارية من قبل بينهما، وبالتالي عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة في الحكومة، ما يعني أنه من المتوقع تأجيل المفاوضات إلى ما بعد عيد الفصح، الذي يحل غدا الأربعاء في البلاد.

سبق أن تم التأكيد على أن أي قرار يتعلق بضم المستوطنات أو غور الأردن أو أي مناطق فلسطينية، لابد وأن تتفق عليه الحكومة وكذلك المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".