ساندرز يطالب الحكومة بتوفير رعاية صحية لـ 35 مليون أمريكي

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، إن ملايين الأمريكيين فقدوا وظائفهم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الذي فقد فيه ملايين الأمريكيين وظائفهم، وبرامج التأمين الصحي المرتبطة بهذه الوظائف، فإنه يجب على الحكومة الأمريكية أن تؤمن لهم الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها".

وأرفق ساندرز تغريدته بتقرير لموقع "بيزنيس إنسيدر"، الذي توقع أن يصل عدد الأمريكيين، الذين يفقدون وظائفهم بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، إلى 35 مليون شخص.

At a time when millions of people are losing their jobs and their health insurance, the United States government must guarantee that you will have all of the health care you need. https://t.co/RiN5F2meZo — Bernie Sanders (@SenSanders) April 7, 2020

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 368 حالة إصابة، ونحو 11 ألف حالة وفاة، بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بينما تجاوز عدد المصابين في الهند 4400 مصاب، و114 حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.