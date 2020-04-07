انتقادات تطول هالي بيري بسبب فيديو نشرته على إنستغرام

انتقد متابعو الممثلة الأمريكية هالي بيري فيديو نشرته على صفحتها في إنستغرام يظهر ابنها يتجول في المنزل مرتديا حذاء نسائيا.

ويبين الفيديو كيف يصعد ابنها الدرج مرتديا جزمة بيضاء نسائية ذات كعب عالي، وكتبت معلقة على المنشور: "الحجر الصحي في اليوم الثاني عشر".

View this post on Instagram #Quarantine Day 12 🥴 A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Mar 24, 2020 at 11:38am PDT

ومن جانبهم أعرب العديد من المستخدمين عن أملهم في أن تكون في الفيديو ابنتها وليس ابنها. في حين اتهم آخرون الممثلة بتربية أطفالها بشكل سيئ.

وكتب أحد المستخدمين معلقا: "توقفوا عن السماح للأولاد والرجال بالقيام بذلك، هل تعتقدون أن هذا لطيف؟".

وقال مستخدم آخر: "سعيد للغاية أن ابني لم يرتد ملابسي يوما".

ومن جانبها ردت بيري بهدوء على الانتقادات، وكتبت :"إنها مجرد تسلية غير ضارة".