حاكم نيويورك يعلن تسجيل 731 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل في يوم واحد

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية، آندرو كومو، اليوم الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

القاهرة - سبوتنيك. وقال كومو في إفادته اليومية حول تطورات الموقف الوبائي إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 5489 من 4758، وهو أعلى معدل في يوم واحد".

كما سجلت السلطات الأمريكية، 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و380 ألف إصابة، ونحو 79 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 296 ألفا.