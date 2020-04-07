الغارديان: نقل جونسون إلى العناية المركزة يشير إلى حدة إصابته بكورونا

كشف تقرير أعدته صحيفة الغارديان البريطانية، أن انتقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إلى وحدة العناية المركزة يشير إلى حدة إصابته بعدوى كورونا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن التطور الأخير في ملف الحالة الصحية لجونسون يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذها الأطباء يوم الأحد لم تكن كافية لمساعدته في مشاكل التنفس التي يسببها الالتهاب الرئوى الذي ينتج عن عدوى كورونا.

ونقلت الصحيفة عن ديريك هيل، أستاذ التصوير الطبي في جامعة يونيفيرسيتي كوليدج لندن قوله إنه: "من الواضح أن رئيس الوزراء ذهب إلى المستشفى لأنه واجه صعوبة فى التنفس. يبدو أنه تم وضعه فى البداية على الأكسجين، وكان واعيًا ولكن كما يحدث في كثير من الأحيان مع Covid-19، تدهورت حالته الآن لذلك تم إدخاله فى العناية المركزة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية يحتاج معظم الأشخاص فى العناية المركزة إلى جهاز تنفس صناعى حيث يصاب نحو 15% من الذين يحملوا عدوى كورونا بمشكلات تنفسية تستدعى الدخول إلى المستشفى، ويتم نقل 5% أخرى إلى العناية المركزة حيث يحتاج البعض دعم أجهزة الأخرى.

ويلفت التقرير إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن 63% من أولئك الذين تم قبولهم فى وحدات العناية المركزة فى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية يتم وضعه تحت التنفس الصناعى فى خلال الـ 24 ساعة الأولى.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل مساء أمس الإثنين إلى قسم العناية المركزة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.

وكانت الحكومة قد أعلنت نقله إلى المستشفى، الأحد الماضي، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بوريس جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين.

وقال المتحدث للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن "حالة رئيس الوزراء جونسون كانت مستقرة في الليلة الماضية بالعناية المركزة".

وأضاف: "جونسون لا يزال يتمتع بحالة معنوية جيدة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأوضح أن "جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين".

وكشف أن "رئيس الوزراء البريطاني لم يحتج إلى أجهزة التنفس الصناعي".