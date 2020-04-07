بريطانيا تسجل 786 وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي

سجلت السلطات في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 786 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19)، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 6 آلاف شخص، في أعلى معدل وفيات يومي بالبلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة في بيان أنه تم "تسجيل 786 حالة وفاة و3635 إصابة بالفيروس، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6159 حالة والإصابات إلى 55242 حالة".

وأشارت إلى أن تلك النتائج جاءت بعد إجراء الفحصوات على أكثر من 266 ألف شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و360 ألف إصابة، ونحو 76 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 290 ألفا.