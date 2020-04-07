العالم يسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

موسكو – سبوتنيك. أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز خلال 24 ساعة 68 ألف.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو مليون و279 ألفا و 722 شخصاً .

و جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية اليومي، أنه تم تشخيص 68766 شخصا بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال يوم واحد.

وقد زاد عدد ضحايا الفيروس بمقدار 5 آلاف و22 شخصا، وبلغ مجموع ضحايا الفيروس 72 ألف و616 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت اليوم الثلاثاء، بإن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الهواء، وإنه ينتقل من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، أو من خلال الرذاذ من أي شخص مصاب، و إن فيروس كورونا يستطيع البقاء على الأسطح لمدة ساعات أو أيام، تختلف المدة باختلاف نوع السطح، و أن الفيروس يمكنه الانتقال من الحيوان للإنسان، ولكن لا توجد دراسات حتى الآن تؤكد إذا كان قد تم انتشار فيروس كورونا بين الحيوانات أم لا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد بـ"الجائحة".